

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarımda verimliliği artırmak ve üreticilerin mağduriyetini önlemek amacıyla il genelinde dev bir gübre denetimi gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde sahte, taklit ve tağşişli ürün sattığı belirlenen firmalara toplamda 833 bin 410 TL idari para cezası uygulanırken, standartlara uymayan ürünler piyasadan toplatıldı.



ORDU’DA SAHTE GÜBREYE GEÇİT YOK

Ordu’da fındık başta olmak üzere tarımsal üretimin en önemli girdilerinden biri olan gübrede sahteciliğin önüne geçmek için denetimler sıkılaştırıldı. "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" kapsamında harekete geçen teknik personel, il genelindeki tüm bayileri mercek altına aldı.

282 ETİKET VE 225 BAYİ DENETLENDİ

Yıl boyunca sürdürülen faaliyetler kapsamında 225 bayi denetimi ve 282 etiket kontrolü yapıldı. Denetimlerde ürünlerin ambalaj bütünlüğü, etiket bilgileri ve en önemlisi DNA barkod kontrolleri titizlikle incelendi. Üreticilerin güvenilir ürüne ulaşması amacıyla numuneler alınarak Bakanlığın akredite laboratuvarlarına gönderildi.

SONUCU OLUMSUZ ÇIKAN ÜRÜNLERE TOPLATMA KARARI

Bakanlık programı dahilinde alınan 55 adet gübre numunesinin analiz sonuçları piyasadaki tehlikeyi gözler önüne serdi. Analiz sonucu olumsuz çıkan ürünlerin satışları anında durdurulurken, piyasadan toplatma işlemleri gerçekleştirildi. Mevzuata aykırı hareket eden firmalara ise toplamda 833.410,00 TL idari para cezası kesildi.

ÜRETİCİLERE HAYATİ UYARI: "KAREKODU KONTROL EDİN"

Denetimlerde dağıtıcılara ve üreticilere Gübre Takip Sistemi (GTS)'nin önemi bir kez daha hatırlatıldı. Yetkililer, gübre çuvallarının üzerindeki karekodun mutlaka kontrol edilmesi, ambalajı bozulmuş veya şüpheli ürünlerin kesinlikle alınmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Müdürlük, birim alanda verimi artırmak için numune alma ve denetim faaliyetlerinin yıl boyunca kesintisiz devam edeceğini duyurdu.