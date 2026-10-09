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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Hanife Akça-Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu’nun Gölköy Devlet Hastanesi, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Hastanede uzun süredir eksikliği hissedilen Kadın Hastalıkları ve Doğum branşına yeni atama yapıldı.

Op. Dr. Hazal Aydın Bozcu, Gölköy Devlet Hastanesinde hasta kabulüne başladı.

Uluslararası ve ulusal sağlık standartlarında hizmet vermeyi amaçlayan hastanede, yeni uzmanın göreve başlamasıyla birlikte bölge halkının çevre illere ya da il merkezine gitme ihtiyacı önemli ölçüde azalacak.

BÖLGE HALKI İÇİN BÜYÜK KOLAYLIK

Gölköy ve çevre ilçelerdeki vatandaşlar, kadın hastalıkları, gebelik takibi ve doğum işlemleri için artık sıra beklemeden ve uzak mesafeler katetmeden yerinde sağlık hizmeti alabilecek.

Modern tıbbi donanımla hizmet veren Gölköy Devlet Hastanesi, Op. Dr. Hazal Aydın Bozcu’nun katılımıyla birlikte poliklinik ve doğum hizmetlerinde tam kapasiteyle çalışmaya başladı.

Hastaneden yapılan açıklamada, bölge halkına en iyi sağlık hizmetini sunmak adına hekim kadrosunun güçlendirilmeye devam edeceği belirtildi.

Muayene olmak isteyen hastaların MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) veya ALO 182 hattı üzerinden randevularını oluşturabilecekleri bildirildi.