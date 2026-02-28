İlde 3 gündür etkili olan sağanak, orta ve yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde devam ediyor. Eriyen kar suları ve sağanak ile birlikte bölgede heyelanlar da meydana geldi. Perşembe ilçesinin 10 noktasında yaşanan heyelanlara, Karayolları ve belediye ekipleri müdahale etti. Ordu’dan Fatsa ilçesine ulaşımı sağlayan sahil yolu da heyelan nedeniyle kapandı. Ekiplerin müdahalesiyle toprak yığınları kaldırılarak, yol yeniden ulaşıma açıldı.

Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, ilçenin Alınca Mahallesi’ndeki heyelan yaşanan noktada açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 3 gündür sahil bölgesinde sağanağın, kırsal mahallelerde ise kar yağışının etkisini gösterdiğini aktaran Başkan Albayrak, kar mücadelesi ile birlikte yaşanan heyelanlara da müdahale ettiklerini belirterek, "Bulunduğumuz noktada ciddi bir toprak kayması var. Çok şükür herhangi bir can ve mal kaybı şu anda söz konusu değil. Heyelanın olduğu yere yakın bir evimiz var. Evde de şu anda ikamet eden yok, yazlıkçı olarak kullanılıyor" dedi.

Bölgede İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerinin inceleme yaptığını belirten Albayrak, incelemenin gün ışığıyla birlikte yeniden yapılacağını kaydetti. Başkan Albayrak, Kaleyaka Mahallesi’nde bir toprak kayması gerçekleştiğini ve yolun kapandığını, Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından yeniden ulaşımın açıldığını söyledi.

İlçenin toplamda 10 noktasında heyelan olduğunu, sahil yolunu kullanacak olan sürücülerin dikkatli olması gerektiğine dikkat çeken Başkan Albayrak, "Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekiplerimiz uçukları kaldırdı fakat mevcut yolun alt temeli boşaldığı için tehlike arz ediyor. Oradaki gerekli uyarıları yaptık. İnşallah karla mücadelenin bitmesiyle beraber bölgedeki tahkimat işlemlerine başlamış olacağız" şeklinde konuştu.