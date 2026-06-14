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Kaynak: DHA

Sabah saatlerinden itibaren şiddetini artıran sağanak, özellikle Kaledere, Çınarlık, Fevzi Çakmak ve Saraçlı mahallelerinde etkisini gösterdi. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri trafiği zorlaştırırken, bazı iş yerleri ile binaların zemin katlarını su bastı.

Yaşanan olumsuzlukların ardından bölgeye Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) ekipleri yönlendirildi. Ekipler, vidanjörlerle su tahliye çalışmalarına başlayarak mağduriyetlerin giderilmesi için sahada yoğun mesai harcadı.

“Gerekli önlemleri hızla devreye aldık”

Aşırı yağış sonrası etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ekiplerin sahada kesintisiz şekilde görev yaptığını belirtti. Tavlı, vatandaşların can ve mal güvenliğinin öncelikleri olduğunu vurgulayarak, yaşanan sorunların en kısa sürede çözüme kavuşturulması için belediyenin tüm imkânlarının seferber edildiğini ifade etti. Ayrıca, olası afetlere karşı gerekli tedbirlerin alındığını ve sürecin yakından takip edildiğini söyledi.