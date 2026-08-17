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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu’nun Altınordu ilçesine bağlı Yemişli Mahallesi’nde meydana gelen patpat kazasında 56 yaşındaki Ali Topaloğlu, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Ali Topaloğlu’nun kullandığı tarım aracı patpat, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada devrilen patpatın altında kalan sürücü Ali Topaloğlu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki tüm müdahalelerine rağmen Topaloğlu kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.