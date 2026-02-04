Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ

Ordu’nun Çaybaşı ilçesinde patpat olarak bilinen tarım aracının karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Çaybaşı ilçesine bağlı İlküvez Mahallesi’nde seyir halinde bulunan patpat, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Kazada araçta bulunan Ahmet Öztürk ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tüm müdahalelere rağmen Ahmet Öztürk’ün yaşamını yitirdiği belirlendi.



Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, Öztürk’ün cenazesi savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Olay mahallede üzüntüye neden oldu.