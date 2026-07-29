Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ
Ordu’nun Altınordu ilçesinde meydana gelen patpat kazasında, devrilen tarım aracının altında kalan 5 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.
AĞABEYİNİN KULLANDIĞI TARIM ARACI DEVRİLDİ
Kaza, Altınordu ilçesine bağlı Eyüplü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ağabeyinin kullandığı patpatın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 5 yaşındaki kız çocuğu aracın altında kaldı.
Küçük çocuk, yaşanan feci kazada hayatını kaybetti. Bölgede büyük üzüntüye neden olan olayın ardından ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.