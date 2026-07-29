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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu’nun Altınordu ilçesinde meydana gelen patpat kazasında, devrilen tarım aracının altında kalan 5 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.

AĞABEYİNİN KULLANDIĞI TARIM ARACI DEVRİLDİ

Kaza, Altınordu ilçesine bağlı Eyüplü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ağabeyinin kullandığı patpatın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 5 yaşındaki kız çocuğu aracın altında kaldı.

Küçük çocuk, yaşanan feci kazada hayatını kaybetti. Bölgede büyük üzüntüye neden olan olayın ardından ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.