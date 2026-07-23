Ordu’nun Kumru ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi’nde ölümlü bir trafik kazası gerçekleşti.
Edinilen bilgilere göre, 60 yaşındaki Mahmut Ah'ın kullandığı tarım aracı (patpat), sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye derhal jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Adrese ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrollerde, devrilen aracın altında kalan sürücü Mahmut Ah’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Olay yerinde yapılan gerekli incelemelerin ardından, 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Ah'ın cansız bedeni Kumru Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Güvenlik güçleri kazaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.