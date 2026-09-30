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Kaynak: AA

Ordu’da narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimde bir otomobilde uyuşturucu hap ele geçirildi. Olay, Gülyalı ilçesindeki Turnasuyu mevkisinde meydana geldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından durdurulan araçta arama gerçekleştirildi. Kontroller sırasında otomobilin yanı sıra araçta bulunan S.B. (23) ve F.E. (19) üzerinde de arama yapıldı.

Yapılan aramalarda toplam 3 bin 64 uyuşturucu hap ele geçirildi. Bunun üzerine iki şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.B. ve F.E., daha sonra nöbetçi hakimliğe sevk edildi. İki şüpheli, hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.