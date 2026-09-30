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Kaynak: İHA

Kaza, Alankent Mahallesi ile Kabataş ilçe merkezi arasındaki güzergâhta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sezgin K. (50) idaresindeki 34 KFA 360 plakalı otomobil, zeminin yağış nedeniyle ıslak olduğu sırada virajlı ve eğimli yolda ilerliyordu.

Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, yoldan savrularak yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil devrilirken, araçta yolcu olarak bulunan Zehra K. (76) yaralandı.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerindeki ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Aybastı Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Kazanın meydana geliş şekline ilişkin inceleme başlatıldı.