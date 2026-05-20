Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, ormanların korunması ve olası yangınlara karşı alınacak tedbirler konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla başlatılan "Orman Benim" etkinliği kapsamında, bu yıl da Yoroz Kent ormanında bir program düzenlendi.

Orman yangınları ile mücadelede toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla ülke genelinde yürütülen ‘Orman Benim’ kampanyası kapsamında ilimizde gerçekleştirilen etkinliğe, Vali Yardımcısı Hacı Mehmet Kara, İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Vekili Birol Gürler, Ordu Orman İşletme Müdürü Ömer Uzundal, daire müdürleri, çevre ve ormancılık ile ilgili sivil toplum kuruluşları, arıcılık-hayvancılık-tarımsal meslek birlikleri, öğrenciler, orman köylüleri ve vatandaşlar katıldı.

Ordu Orman İşletme Müdürü Ömer Uzundal, “İklim değişikliğinin olumsuz etkileri ve küresel ısınma nedeni ile dünyada olduğu gibi ülkemizde de artan orman yangınlarıyla mücadelede çalışmalarımızda temel stratejimiz; yangın öncesi alınması gereken önleyici tedbirlerdir. Bu kapsamda çevre temizliği ve farkındalık etkinliği gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede, ülkemizde orman yangınlarının önlenmesi ve olası yangın sayılarının ve şiddetinin düşürülerek çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi, vatandaşlarımızda orman yangınlarının çıkmasını önleyici bilincin oluşması amacıyla ülke genelinde ‘Orman Benim’ kampanyası düzenlenmiştir” dedi.

Yoroz Kent ormanında yapılan etkinlik kapsamında; orman içi ve bitişindeki yol kenarlarında Vali Yardımcısı Hacı Mehmet Kara ve diğer protokol üyeleri tarafından temizlik çalışması yapılarak, yangına sebebiyet verebilecek cam, plastik ve benzeri yanıcı maddeler toplandı ve orman yangınlarının önlenmesine yönelik bilgilendirme faaliyetleri yürütüldü.