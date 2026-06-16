Kaynak: Haber Merkezi



Ordu / Hanife Akça - Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 9-13 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, haklarında işlem yapılan şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Narkotik ekiplerince 9 Haziran tarihinde savcılık talimatı doğrultusunda bir şüphelinin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 202,86 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi. Şüpheli hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından adli işlem yapıldı. Mahkemeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



10 Haziran tarihinde yürütülen çalışmalarda ise 3 şüphelinin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda toplam 36,43 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında ayrı ayrı adli işlem yapılırken, uyuşturucu madde ticareti suçundan mahkemeye sevk edilen 1 şüpheli tutuklandı.



11 Haziran tarihinde planlı çalışma kapsamında 4 şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından adli işlem gerçekleştirildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si hakkında adli kontrol kararı verilirken, 2 şüpheli tutuklandı.



12 Haziran tarihinde gerçekleştirilen operasyonda bir şüphelinin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 13,78 gram sentetik kannabinoid ile 41 adet kağıda emdirilmiş bonzai maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

13 Haziran tarihinde yapılan çalışmalarda ise bir şüphelinin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 0,69 gram metamfetamin ile 10 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkeme tarafından tutuklandı.



Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtilerek, kamuoyuna saygıyla duyuruldu.