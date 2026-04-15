Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 6-12 Nisan 2026 tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 şüpheli tutuklandı.

Yapılan çalışmalar kapsamında:

6 Nisan 2026 tarihinde şüphe üzerine durdurulan araçta bulunan 2 şahsın üzerinde yapılan aramada 56,48 gram sentetik kannabinoid ve 0,71 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

9 Nisan 2026 tarihinde durdurulan bir başka araçta bulunan 4 şahsın üzerinde yapılan aramada 38,71 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi. Şüphelilerden biri tutuklandı, 3 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

10 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen uygulamada ise 5 şahsın üzerinde yapılan aramada 3,36 gram metamfetamin ve 1 adet sentetik ecza ele geçirildi. 4 kişi hakkında “kullanmak” suçundan işlem yapılırken, 1 kişi “ticaret” suçundan tutuklandı.

Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, vatandaşların şüpheli durumları güvenlik güçlerine bildirmeleri çağrısında bulundu.