Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Saat 01.30 sıralarında, Ordu-Samsun kara yolu Fatsa Liman Kavşağı mevkisinde meydana gelen kazada, Cavit Atılkan'ın kontrolünü kaybettiği 28 ADN 109 plakalı motosiklet, yol kenarındaki kaldırıma çarptı.

1 KİŞİ ÖLDÜ 1 YARALI

Motosikletin sürücüsü Cavit Atılkan ile yanındaki Caner Yavan ağır yaralandı. İhbar sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinden sonra Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Cavit Atılkan, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Caner Yavan’ın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.