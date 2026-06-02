Yangın, sabah saatlerinde Çatalpınar ilçesi Çatalpınar Sanayi Sitesi’ndeki bir mobilya atölyesinin çatısında çıktı. Mobilya atölyesinin çatısında elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangın, kısa sürede büyüdü. Çatıyı saran alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın, söndürüldü. Yangın nedeniyle atölyede hasar meydana geldi
Ordu'da mobilya atölyesinde yangın
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Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde bir mobilya atölyesinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: DHA