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Kaynak: Haber Merkezi



Ordu / Hanife Akça-Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu’nun Ünye ilçesinde 8 kadın, İŞKUR’un İşbaşı Eğitim Programı kapsamında BB Madencilik’te çalışma hayatına başladı. Katılımcılara yaklaşık 6 ay boyunca günlük 1.079,83 TL ödeme yapılacak, sigorta primleri de İŞKUR tarafından karşılanacak.

Ordu’da kadınların farklı sektörlerde istihdama katılımını artırmaya yönelik İŞKUR desteklerine bir yenisi eklendi. Ünye’de faaliyet gösteren BB Madencilik bünyesinde 8 kadın, İşbaşı Eğitim Programı (İEP) kapsamında maden sektöründe işbaşı yaptı.

Programla kadınların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri, işyerinde deneyim kazanmaları ve program sonrasında sürdürülebilir istihdama geçişlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

GÜNLÜK 1.079,83 TL ÖDEME

İşbaşı Eğitim Programı kapsamında katılımcılara fiilen programa devam ettikleri her gün için 1.079,83 TL ödeme yapılıyor.

Program süresince katılımcıların iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri de İŞKUR tarafından karşılanıyor.

BB Madencilik’te programa başlayan 8 kadın için yaklaşık 6 ay boyunca İŞKUR tarafından ödeme ve sigorta desteği sağlanacak. Devamındaki dönemde ise işveren tarafından, İŞKUR’un destek verdiği sürenin 1,5 katı süreyle istihdamın sürdürülmesine katkı sağlanacak.

2026’DA 3 BİN 700 KADIN İŞE YERLEŞTİRİLDİ

Ordu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mahmut Akkuş, kadınlar, gençler ve engelliler başta olmak üzere işgücü piyasasında dezavantajlı grupların çalışma hayatına daha güçlü katılabilmesi için farklı teşvik ve desteklerin uygulandığını belirtti.

BB Madencilik’te 8 kadının maden sektöründe çalışma hayatına başlamasının, kadın istihdamının farklı sektörlerde güçlendirilmesine yönelik çalışmaların somut örneklerinden biri olduğunu belirten Akkuş, 2026 yılına ilişkin dikkat çekici rakamlar da paylaştı.

Akkuş, şunları söyledi:

“İŞKUR olarak kadınlarımızın, gençlerimizin ve engelli vatandaşlarımızın çalışma hayatında daha güçlü şekilde yer almalarını önemsiyoruz. Bu doğrultuda İşbaşı Eğitim Programları, Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programları ve istihdam garantili mesleki eğitim kursları başta olmak üzere farklı aktif işgücü programlarımızı uyguluyoruz.”

7 BİN 500 KİŞİNİN İŞE YERLEŞMESİNE ARACILIK EDİLDİ

Akkuş, 2026 yılında Ordu’da yaklaşık 3 bin 700 kadının ve 3 bin 400 gencin işe yerleştirildiğini, toplamda ise yaklaşık 7 bin 500 vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık edildiğini açıkladı.

İŞKUR İl Müdürü Akkuş, şöyle devam etti:

“İşbaşı Eğitim Programları ile vatandaşlarımızın işyerinde mesleki deneyim ve tecrübe kazanmalarını sağlarken, işverenlerimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesine de katkı sunuyoruz. Özellikle işverenlerimizin eleman temininde güçlük çektiği alanlarda bu programlarımızı işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda etkin şekilde kullanıyoruz.”

HEDEF NİTELİKLİ İŞGÜCÜ VE KALICI İSTİHDAM

İŞKUR’un İşbaşı Eğitim Programları, Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programları (NİYEP) ve istihdam garantili mesleki eğitim kurslarıyla, işverenlerin ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli işgücünün yetiştirilmesi hedefleniyor.

Programlarla iş arayanların mesleki bilgi, beceri ve deneyim kazanması sağlanırken, işverenlerin ihtiyaç duydukları insan kaynağına ulaşmaları amaçlanıyor.

Özellikle kadınlar ve gençler başta olmak üzere işgücü piyasasında dezavantajlı konumda bulunan gruplara yönelik destek ve teşviklerle çalışma hayatına katılımın artırılması hedefleniyor.

Ordu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, iş arayanlarla işverenleri buluşturmaya, nitelikli işgücünün yetiştirilmesine ve istihdamın artırılmasına yönelik çalışmaların süreceğini bildirirken, kadın istihdamına katkısı dolayısıyla BB Madencilik’e teşekkür etti ve maden sektöründe çalışma hayatına başlayan 8 kadına başarı dileklerini iletti.

Çalışmaların, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı politikaları doğrultusunda daha güçlü istihdam, daha nitelikli işgücü ve daha güçlü bir çalışma hayatı hedefiyle sürdürüleceği belirtildi.