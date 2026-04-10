

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu Barosu avukatlarından Öykü Çalış Serdar, bölgede hızla yayılan madencilik faaliyetlerinin fındık tarımı ve ekosistem üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekerek çarpıcı uyarılarda bulundu. Ordu’nun %75’inin, Giresun’un ise %85’inin maden sahası ilan edilmesinin "ölçülülük ilkesine" aykırı olduğunu belirten Çalış, "Geri dönülmez zararlara dur demek zorundayız" dedi.

FINDIK TARIMI YOK OLMA RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA

Türkiye'nin en büyük fındık üretim merkezi olan Ordu'da, maden sahaları için binlerce ağacın kesilmesi ve toprağın kimyasının bozulması, temel geçim kaynağı olan tarımı bitirme noktasına getirebilir. Öykü Çalış Serdar, madenciliğin yerel halka sürdürülebilir bir kazanç sağlamadığını, aksine geçici istihdam sunarken uzun vadede büyük ekonomik kayıplara yol açtığını vurguladı.

AĞIR METAL TEHLİKESİ VE SAĞLIK RİSKLERİ

Fatsa’daki siyanürle altın arama faaliyetlerini örnek gösteren Av. Öykü Çalış Serdar, bölgedeki derelerde ağır metal kirliliği tespit edildiğini hatırlattı. Ağır metallerin vücutta birikerek kanser ve çocuklarda zekâ geriliği gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını belirten Çalış, ekosistemin geri dönüşü olmayacak şekilde bozulduğunun altını çizdi.

"ZARARI KAMU ÜSTLENİYOR"

Maden faaliyetlerinde devletin payının sadece %2 ile %4 arasında olduğunu ifade eden Öykü Çalış Serdar, şirketlerin çevresel zararlar ortaya çıktığında iflas göstererek maliyeti kamuya yıktığını belirtti. Ordu’nun engebeli yapısı nedeniyle maden sahalarında toprak kaymalarının kaçınılmaz olduğunu da sözlerine ekledi.