Ordu / Hanife Akça - Ali Yazan / Yeniçağ

Ordu’nun Altınordu ilçesinde trafik akışının en yoğun olduğu noktalardan biri olan Ordu-Ulubey karayolu Eskipazar sapağı mevkiinde, 3 aracın karıştığı zincirleme bir trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki araçların ani frenleme ve takip mesafesi ihlali nedeniyle arka arkaya çarpışması sonucu ortalık bir anda karıştı.

Mucize Eseri Yaralanan Olmadı Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda ciddi oranda maddi hasar meydana gelirken, kazayı gören çevredeki diğer sürücüler durumu hemen emniyet ve trafik ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine hızla intikal eden bölge trafik ekipleri, yol üzerinde güvenlik önlemleri aldı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, sürücüler ve yolcular kazayı yara almadan atlattı.

Trafik Bir Süre Kontrollü Sağlandı Kaza nedeniyle Ordu-Ulubey istikametinde trafik akışı bir süre tek şeritten ve kontrollü olarak sağlandı.

Kazaya karışan araçların olay yerine çağrılan çekiciler vasıtasıyla yoldan kaldırılmasının ve belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili resmi inceleme ve tahkikat başlattı.