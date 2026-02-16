

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu’da sebze halinde başlayan ve kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.



Ordu’nun Altınordu ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki sebze halinde bu sabah saatlerinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki işyerlerine sıçradı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, alevlerin diğer işyerlerine yayılmasını önlemek için yoğun çaba harcarken, saatler süren mücadelenin ardından yangın kontrol altına alındı.

Sağlık ekipleri, dumandan etkilenme ihtimaline karşı bölgede hazır bekletiliyor. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri alarak vatandaşların bölgeye yaklaşmasını engelledi.

Çevredeki esnaf ve vatandaşlar da büyük endişe içinde gelişmeleri takip ettiği yangının kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekipleri, tarafından soğutma çalışması yapılıyor. Yangının çıkış nedeni ise yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.