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Ordu / Hanife Akça-Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu’nun Mesudiye ilçesinde çıkan ve ormanlık alana sıçrama riski taşıyan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle faciaya dönüşmeden söndürüldü. Edinilen bilgilere göre, Mesudiye ilçesine bağlı Beyseki Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. Kısa sürede büyüyen yangın, mahalledeki bir yapıyı sararken çevredeki kuru bitki örtüsüne de sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevleri gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve orman işletme şefliğine ait arazöz sevk edildi. Dik yamaçlar ve kuru bitki örtüsü nedeniyle zorlu anların yaşandığı müdahalede, ekipler alevlerin ormanlık alana ve diğer yerleşim yerlerine sıçramasını engellemek için yoğun çaba sarf etti.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Ekiplerin zamanla yarıştığı zorlu müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangın sonrası küle dönen yapıda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmaması teselli kaynağı oldu. Güvenlik güçleri, mahallede korku dolu anların yaşanmasına neden olan yangının çıkış sebebini belirlemek amacıyla geniş çaplı bir inceleme başlattı.