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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu’nun Kumru ilçesinde kontrolden çıkan bir minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen feci kazada 9 kişi yaralandı.

Yokuş yukarı çıkarken kontrolden çıktı. Olay, Ordu’nun Kumru ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Orhan Köz, yönetimindeki minibüs, yokuş yukarı seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarında bulunan derin uçuruma yuvarlandı.



Bölgeye ekipler sevk edildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların büyük bir panikle durumu bildirmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Dik uçurumdan indirilen yaralılara, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı, soruşturma başlatıldı. Kazada minibüs içerisinde bulunan ve yaralanan 9 kişi, ambulanslarla çevredeki en yakın hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlatıldı.