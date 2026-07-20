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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu’nun Aybastı–Fatsa Karayolu’nda meydana gelen feci trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.

Karayolunun Gaga Gölü mevkisinde seyir halinde olan iki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlardaki vatandaşlar yaralanırken, kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen ekiplere bildirdi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEFERBER EDİLDİ

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda acil sağlık, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, araç içinde sıkışan yaralılara müdahale etti.İlk Müdahale: Sağlık ekipleri, yaralılara ilk yardım müdahalesini kaza yerinde gerçekleştirdi.

Hastaneye Sevk: Yaralanan 2 kişi, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yol Durumu: Kaza nedeniyle Aybastı–Fatsa Karayolu'nda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Ekiplerin araçları kaldırma çalışmalarının ardından trafik normale döndü. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran güvenlik güçleri, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlattı.