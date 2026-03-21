Ordu’nun Ünye ilçesinde sahilde insansız deniz aracı (İDA) bulundu. Olay, ilçeye bağlı Yüceler Mahallesi sahilinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sahilde bir cismin bulunduğunu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede cismin insansız deniz aracı (İDA) olduğu değerlendirildi. Bölgede jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınırken, çevre güvenlik çemberine alındı.

Yapılacak detaylı incelemenin ardından İDA’nın yaklaşık 2 mil açığa çekilerek imha edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

'İÇİ YAKLAŞIK 2 TON MÜHİMMAT DOLU'

Cevizdere Mahalle Muhtarı Şükrü Balcıoğlu da mahalle sakinleri ve balıkçılar için bir mesaj paylaştı.

Balcıoğlu, mesajında şöyle dedi:

“Hayırlı akşamlar değerli mahalle sakinleri liman ve kavaklar arası kıyıdan 2 mil deniz (karadan açığa 2 mil) dip avcılığı pazartesiye kadar yasaklamıştır, denizde (İHA) İnsansız hava aracı vardır, içi yaklaşık 2 ton mühimmat doludur, kıyıdan ve denizden kolluk kuvvetleri emniyete alınmıştır, bu alanda sahil kenarlarına dikkatli olalım, bilginize”

KARADENİZ KIYILARINDA İHA'LAR BULUNDU

Öte yandan 10 Şubat'ta da Ordu'da sahilde İHA bulunmuştu.

İstanbul-Çatalca açıklarında ise 5 Şubat'ta balıkçılar tarafından bulunan insansız hava aracı, ihbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekipleri tarafından imha edilmişti.

Son olarak 9 Mart'ta Sakarya’nın Karasu ilçesinde sahilde parçalanmış halde insansız hava aracı bulundu.