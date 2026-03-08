Ordu'da etkili olan kar yağışının ardından Karayolları ve belediye ekipleri, yol açma ve kar küreme çalışmalarına hız verdi. Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, bu yıl son yılların en yoğun kar yağışını yaşadıklarını belirtirken, Gürgentepe Belediye Başkanı Cemil Coşkun da çatılardaki kar ve buz sarkıtları için dikkat çağrısında bulundu.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilçede kar yağışının aralıksız şekilde devam ettiğini belirterek, "İlçemizde kar kalınlığı 2 metreyi geçmiş olup, bu yıl son yılların en yoğun ve en bereketli kar yağışını yaşıyoruz. Ekiplerimiz sürekli sahada canla başla çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Gürgentepe Belediye Başkanı Cemil Coşkun ise kar yağışının ardından çatılarda biriken kar kütlelerinin ve buz sarkıtlarının tehlike oluşturduğunu belirterek, dikkatli olunmasını istedi.