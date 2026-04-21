Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince 13-19 Nisan 2026 tarihleri arasında yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli operasyonlar gerçekleştirildi.

Kabataş’ta bir işyerinde yapılan aramada 2 kaçak telefon ele geçirilirken, 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Altınordu ve Ulubey’de tefecilik suçuna yönelik operasyonda 2 ikamet ve 2 iş yeri ile birlikte 1 adreste yapılan aramalarda 40 senet, 2 çek ve 1 POS cihazı bulundu. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ünye’de yapılan ayrı bir operasyonda ise 16 litre etil alkol ele geçirildi ve 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.