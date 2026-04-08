

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu Valiliği tarafından 30 Mart – 5 Nisan 2026 tarihleri arasında yürütülen çalışmalar kapsamında kaçakçılık, trafik ve asayiş alanlarında önemli denetim ve operasyonlar gerçekleştirildi.

KAÇAKÇILIĞA GEÇİT YOK

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan denetimlerde dikkat çeken sonuçlar elde edildi.

• Altınordu’da nargile içilen 7 işyerinin 5’inde suç unsuru tespit edildi

• 182 kutu kaçak nargile tütünü ele geçirildi

• 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Ayrıca yine Altınordu’da bir işyerinde yapılan aramada:

• 225 paket bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi

Ünye’de gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda ise:

• Kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı

• Dedektör, kazma ve çeşitli kazı ekipmanları ele geçirildi

Bir diğer operasyonda ise:

• 18 kg kıyılmış tütün

• 10.400 boş makaron

• 800 doldurulmuş makaron

• 2 adet tütün sarma makinesi ele geçirildi

• 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

TRAFİKTE 1 HAFTADA 41 KAZA

İl genelinde polis sorumluluk bölgesinde:

• 41 yaralamalı trafik kazası meydana geldi

• 49 kişi yaralandı

Denetimlerde:

• 308 sürücü hız ihlalinden

• 159 sürücü kırmızı ışık ihlalinden

• 318 sürücü emniyet kemeri takmamaktan

• 63 sürücü alkollü araç kullanmaktan cezalandırıldı

Toplamda:

• 19.720 araç denetlendi

• 2.456 sürücüye işlem yapıldı

• 44 araç trafikten men edildi

• 63 sürücünün ehliyetine el konuldu.

ARANAN 31 KİŞİ YAKALANDI

Asayiş uygulamalarında:

• 57 kişiye emre aykırı davranıştan

• 27 kişiye gürültü yapmaktan

• 5 kişiye sarhoşluktan işlem yapıldı

Ayrıca:

• Çeşitli suçlardan aranan 31 kişi yakalandı

• 22 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DENETİMLER SÜRECEK

Yetkililer, vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.