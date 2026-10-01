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Kaynak: Haber Merkezi



Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu’da kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda kaçak tütün ve tütün mamulü ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca sahte ehliyet de ele geçirilirken, toplam 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 22 Eylül 2026 tarihinde Türkiye genelinde Elektronik Sigara, Tütün ve Tütün Ürünlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında Ordu İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Altınordu ilçesinde_fatsagazetesi_2 iş yeri ve 1 kargo gönderisinde arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda;

* 386 adet takviye edici ilaç,

* 25 bin 100 adet makaron,

* 30 kilogram tütün,

* 410 adet puro,

* 54 paket kaçak sigara

ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 4 şüpheli hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet kapsamında işlem yapıldı.

SAHTE EHLİYETLE YAKALANDI

Öte yandan Hatay Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ordu’da dikkat çeken bir başka operasyon gerçekleştirildi.fatsagazetesi

6114 Sayılı Ölçme ve Yerleştirme Hizmetleri Kanunu’na Muhalefet ve Resmi Belgede Sahtecilik suçları kapsamında hazırlanan uzmanlık raporunda, Ordu’da ikamet eden S.Ş. adına 3 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilen Motorlu Taşıt Sürücü sınavına “joker” olarak başka bir şahsın girdiği tespit edildi.

Ekipler tarafından 23 Eylül 2026 tarihinde şüphelinin Altınordu ilçesindeki ikametinde arama yapıldı._fatsagazetesi_Operasyonda 1 adet sahte ehliyet ele geçirilirken, şüpheli yakalandı.

Şüpheli hakkında 6114 Sayılı Ölçme ve Yerleştirme Hizmetleri Kanunu’na Muhalefet ve Resmi Belgede Sahtecilik suçları kapsamında işlem başlatıldı.

Ordu Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili soruşturma ve adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.