Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 16-22 Şubat 2026 tarihleri arasında emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda çok sayıda denetim ve operasyon gerçekleştirildi.

23 BİN 164 KİŞİ SORGULANDI



Asayiş faaliyetleri kapsamında Jandarma Asayiş Timleri tarafından toplam 23 bin 164 şahıs sorgulandı. Yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 53 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 26’sı çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.



10 BİN 771 ARAÇ DENETLENDİ



Trafik Jandarması Timleri tarafından bir haftalık süreçte 10 bin 771 araç kontrol edildi. Trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların önlenmesine yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğü bildirildi.



16 NARKOTİK OPERASYONU



Narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 16 operasyonda 18 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 4’ü hakkında “uyuşturucu madde imal ve ticareti”, 14’ü hakkında ise “uyuşturucu madde kullanmak için satın almak, kabul etmek ve bulundurmak” suçlarından işlem yapıldı.

Operasyonlarda 118 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 5 gram kubar esrar, 12 adet sentetik ecza hap, 6 gram kenevir tohumu ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.



KAÇAKÇILIĞA GEÇİT YOK



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen operasyonlarda 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.



Yapılan aramalarda; 1 litre el yapımı rakı, 10 litre etil alkol, 16 bin 500 adet boş makaron, 21 bin 750 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 6 kilogram nargile tütünü, 20 kilogram kıyılmış sarmalık tütün, 110 paket kaçak sigara, 5 bin 500 kilogram şeker, 14 bin 932 kilogram sahte olduğu değerlendirilen bal ile 1 adet gümrük kaçağı araç ele geçirildi.



Ordu İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla önleyici kolluk hizmetlerinin aralıksız devam edeceğini bildirdi.