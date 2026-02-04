Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Asayiş faaliyetleri kapsamında; Jandarma Asayiş Timleri tarafından (28.524)şahıs sorgusu yapılmış olup yapılan sorgulamalar neticesinde çeşitli suçlardan hakkında arama kararı bulunan (61) şüpheli şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şüpheli şahıslardan (21)’i tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir.

Trafik faaliyetleri kapsamında; Trafik Jandarması Timleri tarafından (12.718)araç kontrol edilmiştir.

Narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında; yapılan operasyonlarda (17) şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmak için satın almak kabul etmek ve bulundurmak suçundan işlem yapılmıştır. Yapılan aramalarda; (11) gr metamfetamin, (8) gram sentetik kannobinoid (bonzai), (7) gr kubar esrar ve (3) adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilmiştir.

Kaçakçılık ve Organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında; yapılan operasyonlarda (6) şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Yapılan aramalarda; (3.800) adet içi tütün doldurulmuş makaron, (17.000) gr tütün (1.640) adet boş makaron, (2) adet sahte K.K.T.C gümrük işletmeliği yazılı belge, (4) adet apple marka vergilendirilmemiş kaçak ürün ve (10) adet çeşitli ürünlere ait sahte fatura ele geçirilmiştir.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı olarak, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşamlarını idame ettirmelerini temin etmek maksadıyla önleyici kolluk hizmetlerimiz aralıksız olarak devam edecektir.