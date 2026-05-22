Karadeniz Bölgesi’nde etkisini gösteren ani ve yoğun yağışlar, Ordu’da bir kez daha sel felaketine yol açtı. Korgan ilçesinde kısa sürede şiddetini artıran sağanak yağmur sonrasında altyapının yetersiz kaldığı noktalarda taşkınlar meydana geldi.

İşte Tepealan Mahallesi’nde yaşanan dehşet anları ve bölgedeki son durum:

EVİN İÇİNDEN GEÇEN SEL SULARI BALKONDAN CADDEYE AKTI

Korgan’ın Tepealan Mahallesi’nde dağlık ve yamaç araziden hızla inen taşkın suları, Olgun Cört isimli vatandaşa ait müstakil evin arka kısmına yöneldi. Tazyikli sel suları, evin arka kapı ve pencerelerini aşarak odaların içini adeta bir nehre çevirdi.

Evin iç mekanını basan çamurlu su, ön taraftaki balkondan büyük bir gürültüyle alt caddede biriken sulara boşaldı. Evin adeta bir baraj kapağı gibi açılan balkondan şelale oluşturduğu o korkunç anlar, çevredeki mahalle sakinleri tarafından büyük bir panikle cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Görüntüler, Karadeniz’in engebeli coğrafyasında ani su baskınlarının ve taşkınların yerleşim yerlerinde ne denli sıra dışı ve tehlikeli boyutlara ulaşabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

BÖLGEDE EKİPLER TEYAKKUZDA: DERE YATAKLARI İÇİN UYARI YAPILDI

Korgan genelinde yağışların aralıklarla devam ettiği bildirilirken, yerel yönetimler ve afet müdahale ekipleri harekete geçti. Başta olayın yaşandığı Tepealan Mahallesi olmak üzere risk teşkil eden tüm bölgelerde su tahliye, temizlik ve olası heyelan risklerine karşı inceleme başlatıldı.

Meteorolojik tahminler doğrultusunda yağışların sürebileceği belirtilerek, vatandaşların dere yataklarından uzak durmaları, dik yamaçlardaki heyelan riskine karşı dikkatli olmaları ve ani su taşkınlarına karşı tedbiri elden bırakmamaları önemle vurgulanıyor.