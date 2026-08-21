Kaynak: Haber Merkezi



Ordu / Hanife Akça- Ali Yazan / Yeniçağ



Altınordu’da yıllardır çözülemeyen imar sorunu ve mahkemelerden dönen imar planları tartışılırken Ordu Büyükşehir Belediyesi’nde dikkat çeken bir görev değişikliği yaşandı. İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Mesut Yeşiltepe görevden alındı, yerine Orhan Demir Alemdar atandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nde sürpriz bir görev değişikliği yaşandı. Yıllardır imar sorunu çözülemeyen Altınordu’da, yürütülen imar çalışmaları ve ortaya çıkan sorunlar nedeniyle eleştirilerin odağında bulunan İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Mesut Yeşiltepe sonunda görevinden alındı. Görevden alma kararı, Altınordu’nun imar planlarıyla ilgili tartışmaların ve mahkeme kararlarının devam ettiği bir dönemde geldi.

ALTINORDU BELEDİYESİ’NDEN BÜYÜKŞEHİR’E GEÇMİŞTİ

Şehir Plancısı Mesut Yeşiltepe, yerel seçimler öncesinde Altınordu Belediyesi’nde işe başlamıştı. Yeşiltepe, seçimlerin ardından 11 Temmuz 2024 tarihinde Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne geçerek İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı görevine atanmıştı.

İMAR PLANI MAHKEMEDEN SIK SIK DÖNDÜ

Altınordu’nun yıllardır çözülemeyen imar sorunu ise Yeşiltepe’nin görev yaptığı dönemde de devam etti. İmar planlarının mahkeme tarafından sık sık iptal edilmesi ve yeni düzenlemelerde mahkemelerin iptal gerekçelerinin yeterince dikkate alınmadığı yönündeki eleştiriler, kentte imar tartışmalarını sürekli gündemde tuttu.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDEN EMLAK FİYATLARINA KADAR TARTIŞILDI

Ordu ekonomisinin lokomotiflerinden biri olan inşaat sektöründe imar belirsizliği nedeniyle yaşandığı belirtilen durgunluk da tartışmaların önemli başlıklarından biri oldu. İmar konusunda yaşanan sıkıntıların inşaat sektörünün durmasına, emlak fiyatlarının tavan yapmasına, göç ve işsizliğin artmasına neden olduğu yönündeki eleştiriler gündeme gelirken, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nde imarın başındaki ve tepki çeken isim olan Mesut Yeşiltepe apar topar görevden alındı.

İMARIN BAŞINA ORHAN DEMİR ALEMDAR GETİRİLDİ

Yeşiltepe’nin görevden alınmasının ardından İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı için yeni isim de belli oldu. Ordu Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına, Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı olarak da görev yapan Orhan Demir Alemdar atandı. Altınordu’da yıllardır çözülemeyen imar sorunu ve mahkemelerden dönen planlar nedeniyle gözler şimdi yeni İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Orhan Demir Alemdar’a çevrildi.