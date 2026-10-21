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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Altınordu’da iptal edilen imar planları için alarm zilleri çalıyor. Ordu Müteahhitler Derneği Başkanı Sebayitdin Alan, mevcut inşaatlar tamamlandığında yaşanabilecek istihdam krizine dikkat çekerek uyardı: “İnsanlarımızın yeniden iş bulmak için başka şehirlere gitmesini istemiyoruz.”

İstanbul Ordu Günleri’nde yapılan bir açıklama, Altınordu’nun geleceğine ilişkin ciddi bir tehlikeyi yeniden gündeme taşıdı. Mahkeme kararıyla iptal edilen imar planlarının ardından belirsizliğin sürmesi, yalnızca inşaat sektörünü değil, binlerce çalışanın geçimini ve Ordu ekonomisinin geleceğini de yakından ilgilendiriyor.

Ordu Müteahhitler Derneği Başkanı Sebayitdin Alan, İstanbul Ordu Günleri kapsamında hemşehrileriyle bir araya geldiği programda, Altınordu’da yaşanan imar krizinin çözülmemesi halinde ortaya çıkabilecek ekonomik ve sosyal sonuçlara dikkat çekti.

Alan’ın açıklamalarında özellikle bir uyarı öne çıktı: Bugün devam eden inşaatlar tamamlandığında, yeni projelerin önü açılamazsa Ordu yeniden işsizlik ve göç tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.

ASIL TEHLİKE İNŞAATLAR BİTTİĞİNDE BAŞLAYACAK!

Altınordu’da sosyal donatı alanlarının yetersizliği nedeniyle imar planlarının mahkeme kararıyla iptal edildiğini hatırlatan Sebayitdin Alan, mevcut inşaatların devam etmesinin gelecekte yaşanabilecek sorunları görünmez kılmaması gerektiğini belirtti.

İnşaat sektörünün yalnızca müteahhitlerden ibaret olmadığını, ustalardan işçilere, mühendislerden mimarlara, yapı malzemesi satıcılarından çok sayıda esnafa kadar geniş bir ekonomik zinciri ayakta tuttuğunu vurgulayan Alan, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün devam eden inşaatlarımız var. Ancak mevcut iş stokları tükendiğinde imar sorunu çözülmezse ustalarımız, işçilerimiz, mühendislerimiz, mimarlarımız ve sektörle bağlantılı birçok esnafımız zor durumda kalacak. Geçmişte olduğu gibi insanlarımızın iş bulmak için başka şehirlere gitmesini istemiyoruz.”

ORDU YENİDEN GÖÇ VEREN ŞEHİR Mİ OLACAK?

Alan’ın uyarıları, Altınordu’daki imar sorununun bir şehircilik meselesi olmanın ötesinde, istihdam ve göç sorununa dönüşebileceği endişesini gündeme getirdi.

Yeni yapılaşmanın önünün açılamaması halinde inşaat sektöründeki iş hacminin daralabileceğini belirten Alan, bunun sektörle bağlantılı çok sayıda meslek grubunu ve esnafı da etkileyebileceğine dikkat çekti.

Özellikle mevcut projeler tamamlandıktan sonra yeni yatırımların başlayamaması durumunda, geçimini inşaat sektöründen sağlayan vatandaşların başka şehirlerde iş aramak zorunda kalabileceği uyarısında bulundu.

BETONLAŞMA DEĞİL, YAŞANABİLİR BİR ALTINORDU!

İmar sorununun çözümünde yalnızca yeni inşaat alanlarının açılmasının yeterli olmayacağını vurgulayan Alan, plansız yapılaşmaya da karşı olduklarını belirtti.

Altınordu’nun geleceğinin kısa vadeli çözümlerle değil, uzun vadeli ve bilimsel şehircilik anlayışıyla şekillendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Yeni imar planlarında yeşil alanların, parkların, geniş yolların, otoparkların, eğitim ve sağlık alanlarının mutlaka dikkate alınması gerektiğini belirten Alan, güçlü altyapıya sahip, doğası korunan ve yaşanabilir bir kent oluşturulmasını istedi.

Alan, hedeflerinin yalnızca inşaat faaliyetlerinin yeniden başlaması olmadığını, gelecek nesillere sağlıklı bir şehir bırakmak olduğunu vurguladı.

İMAR PLANLARI KAPALI KAPILAR ARDINDA HAZIRLANMAMALI

Ordu Müteahhitler Derneği Başkanı Sebayitdin Alan, yeni imar planlarının hazırlanmasında ortak aklın esas alınması gerektiğini söyledi.

Şehir Plancıları Odası, Mimarlar Odası, Ordu Müteahhitler Derneği ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin alınmasını isteyen Alan, sürecin şeffaf ve katılımcı biçimde yürütülmesi çağrısında bulundu.

İmar planlarının yeniden yargı konusu olmaması ve gelecekte benzer sorunların yaşanmaması için kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğinin altını çizdi.

“NE PLANSIZ BETONLAŞMA NE EKONOMİK DURGUNLUK!”

Altınordu’da yaşanan imar sorununun yalnızca müteahhitlerin değil, bütün Ordu’nun ortak meselesi olduğunu belirten Sebayitdin Alan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Biz ne plansız betonlaşma istiyoruz ne de ekonomik durgunluk. Biz doğasını koruyarak büyüyen, üreten, insanına kendi memleketinde iş imkânı sunan bir Ordu istiyoruz. Altınordu’nun geleceği için vakit kaybetmeden harekete geçilmelidir.”

Ordu Müteahhitler Derneği olarak çözüm sürecinde her türlü sorumluluğu almaya hazır olduklarını ifade eden Alan, ilgili kurumlara iş birliği çağrısında bulundu.

ŞİMDİ GÖZLER YETKİLİLERDE!

Altınordu’da imar planlarının iptaliyle ortaya çıkan belirsizliğin ne zaman ve nasıl giderileceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Sebayitdin Alan’ın açıklamaları ise önemli bir soruyu gündeme taşıdı:

Altınordu’da mevcut inşaatlar tamamlandığında yeni projeler başlayabilecek mi, yoksa inşaat sektöründeki durgunluk Ordu’da yeni bir işsizlik ve göç dalgasının önünü mü açacak?