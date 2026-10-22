Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



2026 yılı 4. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Muammer Erol’un başkanlığında yapıldı.

Valilik Konferans Salonunda gerçekleştirilen, sektörel gelişmeler ile yatırımları değerlendirmek, sorunları ve çözüm önerilerini ele almak, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonu sağlamak amacıyla yapılan İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri ile sanayi ve ticaret konusunda faaliyet gösteren STK temsilcileri hazır bulundu.

Vali Muammer Erol, İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında yatırımlarla ilgili bilgi verdi.

“2026 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla ilimizdeki kamu yatırım projesi sayısı 274’tür. Bu yatırımların toplam proje bedeli yaklaşık 67 Milyar 680 Milyon TL, önceki yıllar harcaması 22 Milyar 334 Milyon TL, yılı ödeneği 18 Milyar 473 Milyon TL, yıl içi harcaması 6 Milyar 861 Milyon olup toplamda projelere 29 Milyar 195 Milyon TL harcama yapılmıştır” diyen Vali Erol, yatırımlarda projelerin toplam bedeline göre %43,14 oranında nakdi gerçekleşme sağlandığını ifade etti.

Vali Erol, “Yatırımcı kurum ve kuruluşlarımızın İl Yatırım Takip Sistemi(İLYAS)’ne girmiş olduğu verilere göre; iİlimizde yürütülen 274 adet kamu yatırım projesinden 159 adedi devam eden proje iken, 7 adedi ihale, 3 adedi tasfiye ve 48 adedi proje aşamasında bulunmaktadır. Yıl içerisinde 57 adet projede %100 fiziki gerçekleşme sağlanarak yatırımlar tamamlanmıştır.” dedi.

Vali Muammer Erol, İlimizdeki toplam 274 yatırım projesinin 42 adedinin Ordu Büyükşehir Belediyesi ve OSKİ Genel Müdürlüğüne, 71 adedinin ilçe belediyelerine, 161 adedinin ise yatırımcı il ve bölge müdürlüklerine ait olduğunu sözlerine ekledi.

2026 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla; il genelinde yürütülen kamu yatırımlarına ilişkin dağılım ise şöyle:

Ulaştırma-Haberleşme sektöründe; tamamlanan 6, devam eden 41, proje aşamasında 1, tasfiye edilen 1 adet olmak üzere toplamda 49 adet proje bulunmaktadır. Bu projelerin toplam bedeli yaklaşık 40 Milyar 169 Milyon TL olup bugüne kadar toplam 17 Milyar 390 Milyon TL harcama yapılarak %43 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Sağlık sektöründe; tamamlanan 4 ve devam eden 9 adet olmak üzere toplam 13 proje bulunmaktadır. Projelerin toplam bedeli 6 Milyar 810 Milyon TL olup bugüne kadar 6 Milyar 557 Milyon TL harcama yapılarak %96 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Tarım sektöründe; tamamlanan 9, devam eden 20, proje aşamasında 30 ve tasfiye edilen 2 adet olmak üzere toplamda 61 adet proje bulunmaktadır. Projelerin toplam bedeli 5 Milyar 748 Milyon TL olup bugüne kadar 1 milyar 320 Milyon TL harcanarak %23 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Eğitim sektöründe; tamamlanan 1, devam eden 25, ihale aşamasında 6 ve proje aşamasında 4 adet proje olmak üzere toplamda 36 adet proje bulunmaktadır. Bu projelerin toplam bedeli 3 Milyar 893 Milyon TL’dir. Toplamda 1 milyar 651 Milyon TL harcama gerçekleştirilerek %42 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Turizm sektöründe; tamamlanan 7, devam eden 6 ve proje aşamasında 1 adet proje olmak üzere toplamda 14 adet proje bulunmaktadır. Toplam proje bedeli 440 Milyon TL olan bu yatırımlarımıza bugüne kadar 402 Milyon TL harcanarak %91 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Enerji sektöründe; devam eden 4 ve proje aşamasında 2 adet olmak üzere toplam 6 adet proje bulunmaktadır. Toplam proje bedeli 6 Milyar 566 Milyon TL olan bu yatırımlarımıza bugüne kadar 110 Milyon TL harcanarak %2 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Konut sektöründe; tamamlanan 2, devam eden 3 ve proje aşamasında 1 adet olmak üzere toplam 6 proje bulunmaktadır. Toplam proje bedeli 288 Milyon TL olan bu projelere toplamda 107 Milyon TL harcanarak %37 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

İmalat sektöründe; tamamlanan 4 ve devam eden 6 adet proje olmak üzere toplam 10 adet proje bulunmaktadır. Toplam proje bedeli 202 milyon olup bugüne kadar 135 milyon TL harcanarak %66 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Diğer Kamu Hizmetleri sektöründe; tamamlanan 24, devam eden 45, proje aşamasında 9 ve ihale aşamasında 1 adet proje olmak üzere toplam 79 proje bulunmaktadır. Toplam proje bedeli 3 Milyar 559 Milyon TL olan bu projelere toplamda 1 milyar 520 Milyon TL harcanarak %42 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Toplantıda, ilçe belediye başkanları, ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımların son durumları hakkında bölge müdürlerinden detaylı bilgiler de aldı.