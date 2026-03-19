Ordu’da iki farklı ilçede meydana gelen trafik kazalarında toplam 12 kişi yaralandı. Kazalardan birinde araç uçuruma yuvarlanırken, diğerinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

İlk kaza Ünye ilçesine bağlı Nadırlı Mahallesi’nde meydana geldi. Tekkiraz istikametine seyir halinde olan ve içerisinde bir ailenin bulunduğu hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak metrelerce yükseklikteki uçuruma yuvarlandı. Araç, fındık bahçesindeki ağaçlara çarparak durabildi.

Olay yerine sevk edilen Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, hurdaya dönen araçta bulunan sürücü ve 3 kişiyi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İkinci kaza ise Çaybaşı ilçesi Sarıcaerik Mahallesi’nde meydana geldi. İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada araçlarda bulunan toplam 8 kişi yaralandı.

İtfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazaların yaşandığı bölgelerde güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü şekilde sağladı.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.