Ordu’da 2025 yılında meydana gelen heyelan sonrası ulaşıma kapanan Altınordu-Ulubey yolu Uzunisa mevkiinde çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Yolun Kurban Bayramı’na kadar yeniden trafiğe açılması planlanıyor.



ORDU' DA HEYELANIN KAPATTIĞI YOLDA GERİ SAYIM BAŞLADI

Ordu’da geçtiğimiz yıl yaşanan heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Altınordu- Ulubey yolu, Uzunisa mevkiinde yürütülen çalışmalarla yeniden hayat buluyor. Uzun süredir kapalı olan yolun açılması için Karayolları ekipleri sahada yoğun mesai harcıyor.

HEYELANA KARŞI ÖNLEM ALINDI

Bölgede yapılan çalışmalarda, olası yeni heyelan risklerine karşı önemli adımlar atıldı. Ekipler tarafından 5'er metre genişliğinde basamaklar inşa edilerek zeminin daha sağlam hale getirilmesi hedeflendi. Bu uygulama ile hem yol güvenliği artırılıyor hem de benzer afetlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

BETONLAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR



İnşa edilen basamakların ardından ekipler betonlama işlemlerine başladı. Çalışmaların büyük bir kısmı tamamlanırken, son aşamaya gelindiği bildirildi. Yetkililer, sürecin planlanan şekilde ilerlediğini ifade ediyor.

HEDEF KURBAN BAYRAMI

Yolun yeniden trafiğe açılması için geri sayım sürerken, çalışmaların Kurban Bayramı’na kadar tamamlanması hedefleniyor. Yolun açılmasıyla birlikte bölge halkının ulaşımda yaşadığı mağduriyetin sona ermesi bekleniyor.