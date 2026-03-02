Ordu’nun Altınordu ilçesinde meydana gelen toprak kayması korku dolu anlara neden oldu. Yemişli Mahallesi'nde yaşanan heyelan sonrası AFAD ekipleri bölgeyi mercek altına alırken, riskli görülen 3 ev için acil tahliye kararı verildi.

Ordu Altınordu ilçesine bağlı Yemişli Mahallesi Orta Sokak mevkisinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle heyelan meydana geldi. Toprak kayması sonucunda bölgedeki tarım arazilerinde ve ulaşımı sağlayan yollarda ciddi hasarlar oluştu.



Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye hızlıca İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Uzman ekiplerin yaptığı teknik incelemeler sonucunda, heyelan bölgesinde bulunan ve yıkılma riski taşıyan 3 evin tahliyesine karar verildi. Güvenlik gerekçesiyle evlerini boşaltan vatandaşlar, geçici konaklama alanlarına yönlendirildi.



VALİ MUAMMER EROL YERİNDE İNCELEDİ



Ordu Valisi Muammer Erol, heyelanın yaşandığı Yemişli Mahallesi’ne giderek incelemelerde bulundu. Yetkililerden son durum hakkında teknik bilgi alan Vali Erol, mahalle sakinlerine "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

"CAN KAYBI OLMAMASI EN BÜYÜK TESELLİMİZ"



Vali Erol, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"En büyük tesellimiz herhangi bir can kaybının yaşanmamış olmasıdır. Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşımızın yanındadır. Yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için gerekli tüm adımlar ivedilikle atılacaktır."