Ordu’nun Fatsa ilçesine bağlı Yukarı Ardıç Mahallesi’nde meydana gelen heyelan, bölgede ciddi hasara yol açtı.



Hatipler Sokak’ta yaşanan toprak kayması sonucu iki ev kullanılamaz hale gelirken, Ali Gür’e ait ev tamamen yıkıldı. Bir diğer evde ise ağır hasar oluştu.



Heyelan, konutların yanı sıra çevredeki tarım arazilerini de etkileyerek maddi kayıplara neden oldu.

Olayın ardından mahalle muhtarlığı tarafından gerekli girişimler yapılarak AFAD’a başvuruda bulunuldu.

Yetkililerden alınan bilgilere göre olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Bölgede inceleme çalışmalarının sürmesi bekleniyor.