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Kaynak: Haber Merkezi



Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu Tabip Odası, mesleki gelişimi desteklemek ve hekimler arasındaki bilimsel dayanışmayı artırmak amacıyla başlattığı geleneksel eğitim toplantılarının ilkini düzenliyor. Yönetimin göreve gelmeden önce verdiği vaatleri kapsayan bu ilk buluşmanın ana gündem maddesi, koruyucu sağlık hizmetlerinin en kritik unsurlarından biri olan "Erişkin Aşılamada Güncel Gelişmeler" olacak.

ERİŞKİN AŞILAMASINDA SON GELİŞMELER ELE ALINACAK

Hekimlik mesleğindeki güncel gelişmeleri takip etmek ve tecrübe paylaşımını sağlamak amacıyla düzenlenen programda, alanında uzman isimler sunum gerçekleştirecek. Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Arzu Altunçekiç Yıldırım’ın konuşmacı olarak katılacağı oturumun moderatörlüğünü ise Ordu Medikal Park KBB Hastalıkları Kliniği’nden Doç. Dr. Mukadder Korkmaz üstlenecek.

BAŞKAN BARÇAK’TAN MESLEKTAŞLARINA DAVET

Programla ilgili açıklamalarda bulunan Ordu Tabip Odası Başkanı Dr. Ömer Faruk Barçak, bilimsel bilgi birikimini güçlendirmenin önemine dikkat çekerek tüm meslektaşlarını etkinliğe davet etti. Barçak, bilimin ışığında yenilikleri takip etmek ve mesleki dayanışmayı pekiştirmek adına tüm hekimleri aralarında görmekten onur duyacaklarını belirtti.

Toplantı, 17 Ekim Cumartesi günü saat 15:00’te Durugöl Mahallesi’nde bulunan Davet Girişimcilik Merkezi’nde gerçekleştirilecek.