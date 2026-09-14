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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



52 Orduspor FK, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’un ikinci haftasında kendi evinde ağırladığı 1461 Trabzon FK’yı 1-0 mağlup ederek sezona ikide iki ile başladı.

Karşılaşmayı tribünden takip eden siyaset dünyasının tanınan isimleri, maç sonu verdikleri birlik mesajıyla galibiyet coşkusuna ortak oldu.

13 Eylül 2026 Pazar günü Ordu 19 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadelede, ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 66. dakikada Alim Harlak kaydetti. Bu sonuçla puanını 6'ya yükselten mor-beyazlılar, gruptaki iddialı yükselişini sürdürdü.

SİYASET VE SPOR DÜNYASI TRİBÜNDE BULUŞTU

Kritik müsabakayı stadyumda yakından takip eden isimler arasında Ordu siyasetinin önemli figürleri yer aldı. Maçın ardından bir araya gelen siyasiler, galibiyet sevincini taraftarlarla paylaştı.

Tribündeki yerini alan isimler:

Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt

Seyit Torun (Yeni Parti Ordu Milletvekili)

Levent Sağesen

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte galibiyeti kutlayan ekip, saha kenarında bir "maç sonu hatırası" fotoğrafı çektirerek anı ölümsüzleştirdi.

"BAŞARILARININ DEVAMINI DİLİYORUM"

Sosyal medya hesapları üzerinden taraftara ve kulübe tebrik mesajı yayınlayan Cemal Enginyurt, paylaştığı galibiyet pozuna, "52 OrdusporFK galip geldi.

Yeni Parti Ordu Milletvekilimiz Seyit Torun ve Levent Sağesen kardeşimle maç sonu hatırası. Başarılarının devamını diliyorum" notunu düşerek mor-beyazlı ekibe şampiyonluk yolunda başarı dileklerini iletti.

Sezona muhteşem bir başlangıç yapan 52 Orduspor FK, önümüzdeki hafta Adana 01 FK deplasmanına konuk olacak.