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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Hanife Akça- Ali Yazan / Yeniçağ



Türkiye’nin en stratejik ihraç ürünlerinden biri olan fındıkta, hasat sonrasındaki zorlu kurutma süreci üreticiler için adeta bir sabır testine dönüştü.

Ordu’nun Altınordu ilçesine bağlı Gerce mahallesinde fındık üreticiliği yapan Sefer Kovan, değişken hava şartları nedeniyle harman yerlerinde verdikleri amansız mücadeleyi gözler önüne serdi.

Karadeniz’in aniden bastıran yağmurlarına karşı fındığını korumaya çalışan üreticiler, gün boyu gökyüzünü izleyerek branda açıp kapatıyor.

GÖZÜMÜZ GÖKYÜZÜNDE, ELİMİZ BRANDADA

Aylarca süren bakım ve günlerce süren yorucu hasat döneminin ardından fındığını kurutmak için harmana seren üretici Sefer Kovan, bu yıl kurutma mesaisinin her zamankinden çok daha stresli geçtiğini belirtti.

BİR AÇ, BİR KAPA… SONRA YENİDEN AÇ, YENİDEN KAPA

Hava durumunun sürekli değişmesi nedeniyle adeta zamanla yarıştıklarını aktaran Kovan, yaşadıkları zorluğu şu sözlerle özetledi:"Fındık harmanındaki çalışmamız aralıksız devam ediyor.

SÜREKLİ GÖKYÜZÜNE BAKIYORUZ, BULUTLARI TAKİP EDİYORUZ

Bir brandayı açıyoruz, bir kapatıyoruz. Hava biraz açınca fındık güneş görsün diye hemen brandayı çekiyoruz; yağmur ihtimali belirince de emeğimiz ıslanmasın, küflenmesin diye yeniden örtüyoruz.

"BİRKAÇ KEZ BRANDA KAPATMAK DEĞİL, AYLARIN ALIN TERİ VAR"

Dışarıdan bakıldığında yapılan işin sadece bir örtü açıp kapatmak gibi basit görünebileceğini belirten Sefer Kovan, işin arka planında devasa bir emek olduğunu vurguladı.

"Bu yıl harmanda mesaimiz sadece fındığı sermekle bitmiyor. Fındığın kuruması için güneşe, emeğin ziyan olmaması için de saniyelerle yarışmaya ihtiyaç var" diyen Kovan, her fındık tanesinde aylarca verilen emeğin ve dökülen alın terinin saklı olduğunu hatırlattı.

"HER AN TETİKTEYİZ; GÖZÜMÜZ GÖKYÜZÜNDE, ELİMİZ BRANDADA"

Karadenizli fındık üreticilerinin yeşil altını korumak ve kalitesini düşürmeden pazara indirebilmek için harman yerlerindeki nöbeti ve doğayla olan bu amansız mücadelesi kararlılıkla sürüyor.