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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu’nun Gölköy ilçesine bağlı İçyaka Mahallesi İçyaka Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Sezai Karaosmanoğlu, bölge üreticilerinin yaşadığı büyük mağduriyeti dile getirerek ulusal düzeyde bir çağrıda bulundu.

HEM DOĞA ŞARTLARI HEM FİYAT BELİRSİZLİĞİ VURUYOR

Karadeniz'in dik ve engebeli arazi yapısında, binbir emekle fındığını toplayan üreticiler, şimdi de olumsuz hava şartlarıyla mücadele ediyor.

Toplanan ürünlerin kurutulması için serildiği harmanlarda ani bastıran yağışlar nedeniyle üreticinin gece gündüz nöbet tuttuğunu belirten Sezai Karaosmanoğlu, doğa şartlarından ziyade asıl endişenin serbest piyasadaki fiyat politikası olduğunu vurguladı.

"SERBEST PİYASA EMEĞİMİZİ KARŞILAMIYOR"

Mevcut serbest piyasa fiyatlarının üretim maliyetlerini ve dökülen alın terini karşılamaktan çok uzak olduğunu ifade eden Karaosmanoğlu, fındık fiyatlarının belirlenme sürecine sert eleştiriler getirdi.

Fiyat politikasının sadece masa başında belirlenmemesi gerektiğini söyleyen Dernek Başkanı, "Fiyat belirlenirken bu zorluğu çeken, bahçede ter döken üreticinin kendisi de masada yer almalıdır" dedi.

"Fındık Sadece Bir Ürün Değil, Geleceğimizdir"Fındığın Karadeniz insanı için ticari bir metadan çok daha derin bir anlam taşıdığına dikkat çeken Karaosmanoğlu, fındığın bölge ekonomisi ve sosyal yaşamı üzerindeki etkisini şu sözlerle özetledi:"Çünkü fındık; sadece bir ürün değil, çocuklarımızın eğitimi, evlatlarımızın düğünü, evimizin ihtiyacı ve emeklimizin ek geliridir.

Karadeniz insanının geleceği bu toprağa ve bu ürüne bağlıdır.

"DEVLET KURUMLARINA ÇAĞRI: SÜRDÜRÜLEBİLİR POLİTİKA ŞART

İçyaka Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Sezai Karaosmanoğlu aracılığıyla seslerini duyurmaya çalışan Ordulu fındık üreticileri, Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere devletin ilgili tüm kademelerine şu ortak çağrıyı yapıyor:"Üreticimizin sesini duyun.

Alın terinin karşılığını tam anlamıyla alabileceği, her yıl aynı mağduriyetlerin yaşanmayacağı sürdürülebilir bir fiyat politikası oluşturulsun. Unutulmamalıdır ki; üretici kazanırsa Karadeniz kazanır, üretici kazanırsa tüm Türkiye kazanır.

"Bölge halkı, yetkililerden serbest piyasadaki fiyat istikrarsızlığına acilen müdahale edilmesini ve üreticiyi koruyan adımların atılmasını bekliyor.