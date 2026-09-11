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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu'nun Altınordu ilçesinde, yerel yayın yapan Boztepe TV'nin (BTV) Yönetim Kurulu Başkanı ve Orduspor 1967 A.Ş. Asbaşkanı Dursun Biran Yılmaz, motosikletiyle seyir halindeyken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kavşakta Otomobille ÇarpıştıKaza, Karadeniz Sahil Yolu Atatürk Bulvarı üzerindeki Büyükşehir Belediyesi Kavşağı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Giresun istikametine seyir halinde olan B.A. yönetimindeki 34 FG **** plakalı otomobil, kavşaktan dönmekte olan Dursun Biran Yılmaz idaresindeki 52 AGK *** plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletten savrularak yola düşen talihsiz gazeteci ağır yaralandı.

3 Saatlik Ameliyatın Ardından Yoğun BakımdaÇevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Yılmaz, ambulansla Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede hemen ameliyata alınan ve yaklaşık 3 saat süren operasyonun ardından hayati tehlikesi devam eden Dursun Biran Yılmaz, yoğun bakım servisine kaldırıldı.

ORDU CAMİASI TEK YÜREK OLDU

Kazanın ardından Ordu basın, spor ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri derin bir üzüntü yaşadı.

Gölköy İçyaka Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Sezai Karaosmanoğlu yayımladığı mesajda, Yılmaz'ın durumunun ciddiyetini koruduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:"Ordu basın camiamızın kıymetli isimlerinden değerli kardeşim Dursun Biran Yılmaz'ın geçirdiği kaza bizleri derinden üzmüştür.

Yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum. En kısa sürede sağlığına kavuşarak ailesine, sevenlerine ve basın camiasına yeniden güç ve umut olmasını temenni ediyor, tüm hemşehrilerimizden dualarını esirgememesini rica ediyorum.

"Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarına da yansıyan kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.