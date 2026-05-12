Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Kontrolden çıkan otomobilin fındık bahçesine savrulduğu kazada bir kişi hayatını kaybetti.
Kaza, ilçeye bağlı Guzluk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kontrolden çıkan araç, yol kenarında bulunan fındık bahçesine yuvarlandı.
EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri yönlendirildi. Bölgeye ulaşan ekipler araçta bulunan Mehmet Kahveci’nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Acı haber, Kahveci’nin yakınlarını yasa boğarken, olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.
KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazanın kesin nedeni yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacak. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.