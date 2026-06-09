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Ordu / Hanife Akça-Ali Yazan / Yeniçağ



Kaza, ilçeye bağlı Liman mevkiisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle gerçekleşen trafik kazasının ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, kazaya karışan 1 kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, kaza nedeniyle trafikte kısa süreli aksama yaşandı.

Hayatını kaybeden kişinin kimliğinin belirlenmesi ve kazanın meydana geliş nedeninin netlik kazanması için inceleme başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.