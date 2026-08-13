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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü, kentte engelli bireylere yönelik yürütülen vizyon projeleri ve engelsiz yaşam faaliyetlerini ulusal ve uluslararası boyuta taşımaya devam ediyor.

Bu kapsamda Ordu İl Müftülüğü Engelli Koordinatörü Yekta Köse, beraberindeki heyetle birlikte Ordu Vali Yardımcılığı görevine yeni atanan ve İl Müftülüğü çalışmalarından sorumlu olan Vali Yardımcısı Murat Kahraman’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Ordu İl Müftülüğü bünyesinde engelli vatandaşların sosyal ve dini hayata katılımını artırmak amacıyla yürütülen kapsamlı çalışma, eğitim ve faaliyetler hakkında Vali Yardımcısı Murat Kahraman’a detaylı bir bilgilendirme sunuldu. Görüşmede, sahada karşılaşılan dönemsel zorluklar ve engelli bireylerin yaşam kalitesini artıracak yeni projeler masaya yatırılarak, mülki idareden güçlü bir iş birliği ve destek talebinde bulunuldu.

Ordu Vali Yardımcısı Murat Kahraman, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek devletin tüm imkanlarıyla engelli vatandaşların yanında olduğunu vurguladı. Kahraman, kentte engelsiz bir yaşam ekosistemi oluşturmak adına İl Müftülüğü’nün yürüttüğü çalışmalara her türlü kurumsal ve manevi desteği eksiksiz sağlayacaklarını ifade etti. Almanya'dan Ordu'ya Sanat ve Esnaf Dayanışması Ulusal ölçekte ses getiren bu anlamlı buluşmanın ve Ordu'daki engelsiz yaşam mücadelesinin en büyük destekçileri arasında gurbetteki değerler de yer alıyor.

lmanya’da yaşayan aslen Ordu’lu olan sevilen ses sanatçısı (Güngör Coşkun) ve bölgenin tanınan esnaflarından Salih Kılıç, memleketlerindeki engelli bireylerin sesini duyurmak ve projelere katkı sunmak adına yürütülen farkındalık çalışmalarına tam destek veriyor. Avrupa'daki Türk toplumunun ve sanat dünyasının bu tür hassas projelere dahil olmasının önemine dikkat çeken yetkililer; sanatın, ticaretin ve kamu bürokrasisinin bir araya gelmesiyle Ordu’da engellerin çok daha hızlı aşılacağını belirtti. Ordu İl Müftülüğü heyeti, engelli bireylere yönelik sergilediği samimi yaklaşım, yüksek hassasiyet ve misafirperverlikten ötürü Vali Yardımcısı Murat Kahraman’a şükranlarını ve teşekkürlerini arz etti.

Ziyaret, geleceğe yönelik ortak projelerin planlanması kararıyla sona erdi.