Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Hanife Akça- Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu’da emekliler, seyyanen zam ve gelir eşitsizliğine karşı ses yükseltti. Talep netti: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ayrımı yapılmadan seyyanen artış tüm emeklilerin maaşlarına yansıtılsın.

Devrimci Emekliler Sendikası (Dev Emekli-Sen) Ordu Şubesi, emeklilerin ekonomik koşullarına ve çalışan memurlara verilen seyyanen artışın emeklilere yansıtılmamasına tepki göstermek amacıyla Tahıl Pazarı Meydanı’nda basın açıklaması yaptı.

Eyleme Bir Tek-Sen Genel Başkanı Mehmet Türkmen ile çeşitli siyasi parti, sendika ve derneklerin temsilcileri de destek verdi.

Basın açıklamasını Devrimci Emekliler Sendikası Ordu Şubesi Başkan Yardımcısı Ahmet Yıldırım yaptı.

“MİLYONLARCA EMEKLİNİN ÖFKESİ ARTIK ERTELENEMEZ"

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’ndaki sosyal hukuk devleti ve kanun önünde eşitlik ilkelerine dikkat çeken Yıldırım, uygulanan ekonomi ve ücret politikalarının emeklileri toplumun en korumasız kesimlerinden biri haline getirdiğini savundu.

Yıldırım, “Milyonlarca emeklinin öfkesi ve haklı isyanı artık ertelenemez, görmezden gelinemez bir boyuta ulaşmıştır” dedi.

“SÖZ VERİLDİ, GASPEDİLDİ”

Seyyanen zam uygulamasına tepki gösteren Yıldırım, genel seçimler öncesinde kamu çalışanlarına yapılacak seyyanen ilave artışın emeklilere de yansıtılacağının açıklandığını ancak daha sonra yapılan düzenlemede emeklilerin kapsam dışında bırakıldığını söyledi.

Yıldırım, aynı işi yıllarca yapan kamu çalışanları arasında emekli olduktan sonra ciddi gelir farkları oluştuğunu belirterek şu örnekleri verdi:

“Yıllarca aynı okulda ders vermiş iki öğretmenden biri emekli olduğu için cezalandırılmıştır. Aynı hastanede hayat kurtarmış sağlık emekçileri arasında biri emekli olduğu için gelir uçurumu yaratılmıştır.”

Bu durumun yalnızca memur emeklilerini etkilemediğini ifade eden Yıldırım, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

GÖZLER ANAYASA MAHKEMESİ’NDE

Yıldırım, Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz tarafından başlatılan hukuki sürece de değinerek Anayasa Mahkemesi’ne çağrıda bulundu.

Seyyanen zamla ilgili hukuki süreç halen devam ediyor. Anayasa Mahkemesi Komisyonu, Çilesiz’in bireysel başvurusunu 18 Eylül 2026’da “kabul edilebilir” buldu ve dosya esas yönünden incelenmek üzere Bölüme gönderildi. Henüz seyyanen zammın emeklilere ödenmesini kesinleştiren nihai bir karar verilmiş değil.

Yıldırım ise AYM’ye yönelik çağrısında, “AYM, kamusal adaletin, sosyal devlet ilkesinin ve kanun önünde eşitliğin gereğini yerine getirmeli; bu ayrımcı mevzuat hükümlerini derhal iptal ederek tarihi hukuksuzluğa son vermelidir” ifadelerini kullandı.

“SSK, BAĞ-KUR, EMEKLİ SANDIĞI AYRIMI YAPILMASIN”

Dev Emekli-Sen’in taleplerini sıralayan Yıldırım, çalışan memurlara verilen seyyanen ilave ödemenin geçmişe dönük hak kayıpları ve yasal faizleriyle birlikte memur emeklilerine ödenmesini istedi.

Sendika bununla da sınırlı kalmayarak seyyanen artışın SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ayrımı yapılmaksızın bütün emeklilere uygulanmasını talep etti.

Yıldırım, “Emeklileri statülerine göre bölüp birbirine kırdıran politikalara son verilmeli; seyyanen zam tutarı, taban aylık şartı aranmaksızın tüm işçi ve esnaf emeklilerinin kök maaşlarına da aynen ve acilen eklenmelidir” dedi.

Mevcut AYM süreci ise doğrudan memur emeklilerine verilmeyen seyyanen ödeme üzerinden yürütülüyor; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine otomatik olarak aynı artışın yapılmasını sağlayan kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

TÜRKMEN: “EMEKLİLER ÇALIŞMAK ZORUNDA KALIYOR”

Basın açıklamasına destek veren Bir Tek-Sen Genel Başkanı Mehmet Türkmen de emeklilerin ekonomik koşullar nedeniyle emekli olduktan sonra çalışmak zorunda kaldıklarına dikkat çekti.

Türkmen, çalışan emeklilerin iş cinayetlerinde yaşamlarını kaybettiğini belirterek emeklilerin yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi gerektiğini söyledi.