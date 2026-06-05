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Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK) Altınordu Şubesi’nde eğitim gören kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el emeği ve göz nuru eserler, düzenlenen yıl sonu sergisiyle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla sürdürülen ORMEK kurslarında ortaya çıkan çalışmalar, yıl sonu sergileriyle görücüye çıkmaya devam ediyor. Bu kapsamda Altınordu İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Altınordu ORMEK iş birliğinde hazırlanan yıl sonu sergisi düzenlenen törenle açıldı.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen açılış programına Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, protokol üyeleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

BAŞKAN GÜLER: “ORDU’NUN GÜZELLİKLERİ BU ESERLERDE HAYAT BULUYOR”

Yıl sonu sergisinin açılış programında konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ORMEK’lerde hayat boyu eğitimin en güzel örneklerinin yer aldığını söyledi.

Kursiyerlerin yaptığı eserlerin kazanca dönüşmesi için de çalıştıklarını aktaran Başkan Güler şöyle konuştu:

“Ömür boyu eğitim sadece okullarla bitmiyor. Öğrenme ve kendini geliştirme doğduğumuzdan itibaren hayatımızın her safhasında devam ediyor. Bu konuda şehrimizin de farklı bir özelliği var. Ordu’muz zevklerin ve emeğin şehridir. Artık bütün dünya şehrimizin bu güzelliklerinin farkındadır. Siz kıymetli kursiyerlerimizin sayesinde de bu güzellikler artık daha da ortaya çıkmaktadır. Öyle ki 9 günlük tatilde en fazla yerli ve yabancı turisti ağırlayan üçüncü şehir Ordu’dur. Bu başarı aslında hepinizin sayesinde oldu. Sizlerin sayesinde ortaya çıkan bu durum bizler kadar sizleri de mutlu etti. Bu konuda emeği geçen herkesi kutluyorum. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak her alanda sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Siz isteyin biz her daim sizlerin yanında olacağız. Yeter ki siz bu güzellikleri ortaya çıkarmaya devam edin. Bu güzel eserlerin ortaya çıkmasına vesile olan kurs eğitmenlerimize ve siz değerli kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun”

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle açılan sergi, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Başkan Güler ve beraberindeki protokol üyeleri standları tek tek gezerek kursiyerlerden eserler hakkında bilgi aldı. El sanatlarından dekoratif ürünlere, geleneksel el işlerinden çeşitli tasarım çalışmalarına kadar birçok eserin yer aldığı sergi, ziyaretçilerden tam not aldı.