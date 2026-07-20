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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu’da trafik güvenliğini artırmak amacıyla Ordu'nun Ünye İlçesi Altınordu İlçesi Fatsa İlçesi 21 kritik noktaya Elektronik Denetleme Sistemi kurulacak. UKOME kararıyla hayata geçirilecek sistemler yalnızca kırmızı ışık ihlallerini tespit edecek; uygulamayla kavşak kazalarının ve kural ihlallerinin azaltılması hedeflenecek.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), 2026 yılı Temmuz Ayı Olağan Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Kent genelindeki ulaşım ağını ve güvenliğini yakından ilgilendiren kurumsal buluşmada, Ordu'nun 19 ilçesini doğrudan etkileyen 29 gündem maddesi tek tek görüşülerek karara bağlandı.

ORDU'NUN ÜNYE, ALTINORDU VE FATSA'DA SIKI TRAFİK DENETİMİ

Toplantının en dikkat çeken ve sürücüleri doğrudan ilgilendiren gündem maddelerinden biri Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) yatırımı oldu. Ordu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan kapsamlı rapor ve İl EDS Komisyonu kararı doğrultusunda, trafikte düzeni sağlamak adına yeni adımlar atıldı. UKOME tarafından alınan resmi karara göre; Ünye, Altınordu ve Fatsa ilçelerinde trafik ışıklarının bulunduğu toplam 21 kritik noktada EDS sistemi aktif hale getirilecek.

YALNIZCA KIRMIZI IŞIK İHLALLERİNİN TESPİTİ AMACIYLA KULLANILACAK

Yeni kurulacak olan denetim mekanizmasının kapsamı ve hangi ihlalleri kapsayacağı da net bir şekilde paylaşıldı. Sistemin sürücüler üzerinde gereksiz bir baskı oluşturmasından ziyade direkt olarak can güvenliğine odaklanacağını belirten komisyon yetkilileri, "Kurulacak sistemler yalnızca kırmızı ışık ihlallerinin tespiti amacıyla kullanılacak" ifadesini kullanarak denetimin sınırlarını çizdi.

"TRAFİK GÜVENLİĞİNİN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR"

Kent içi trafiği çok daha güvenli bir hale getirmeyi amaçlayan bu yeni teknolojik hamleyle birlikte, kavşaklarda yaşanan kazaların ve kural tanımazlığın minimuma indirilmesi amaçlanıyor. Uygulamanın hayata geçirilme gerekçesini özetleyen kararda, yeni dönemde bu adımla birlikte "trafik güvenliğinin artırılması ve kural ihlallerinin azaltılması hedefleniyor" denilerek tüm sürücülerin şehir içi trafikte ışık kurallarına tam uyum göstermesi gerektiği vurgulandı.