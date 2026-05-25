Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu’nun Gölköy ilçesinde yaşayan engelli genç Uğur Yazan, en büyük hayali olan askerlik vazifesini temsili olarak yerine getirerek terhis belgesini aldı.

GURUR VE MUTLULUK BİR ARADA

Gölköy ilçesine bağlı Çetilli Mahallesi sakinlerinden, Altınordu Belediye Meclis Üyesi Bayram Yazan’ın kardeşi olan Uğur Yazan, bir günlük temsili askerlik uygulaması kapsamında kışlanın yolunu tuttu. Üniformasını giyen Yazan, temel askeri eğitimini başarıyla tamamladı.

TERHİS BELGESİNİ ALDI

Eğitimlerin ardından düzenlenen törenle tezkeresini alan Gölköylü Uğur Yazan’ın mutluluğu gözlerinden okundu.

Askerlik gururunu tadan genç adamı, bu anlamlı günde ailesi ve yakınları da yalnız bırakmadı. Törende duygusal anlar yaşanırken, Yazan ailesi çocuklarının bu büyük hayalini gerçeğe dönüştüren askeri yetkililere teşekkür etti.