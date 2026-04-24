Ordu’da bir banka şubesinde görev yapan özel güvenlik görevlileri, şüpheli işlemleri fark ederek çok sayıda vatandaşın dolandırılmasının önüne geçti. Duyarlılıklarıyla öne çıkan ekip, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ödüllendirildi.

ŞÜPHELİ DAVRANIŞLAR DİKKATLERİNDEN KAÇMADI

Banka şubesine işlem yapmak için gelen bazı vatandaşların tedirgin tavırlarını fark eden güvenlik görevlileri, durumu anında değerlendirdi. Olası dolandırıcılık girişimlerine karşı hızlı şekilde harekete geçen ekip, emniyet birimleriyle iletişime geçerek sürecin kontrol altına alınmasını sağladı.

MADDİ KAYIPLARIN ÖNÜNE GEÇİLDİ



Güvenlik görevlilerinin zamanında müdahalesi ve emniyet güçleriyle sağlanan koordinasyon sayesinde birçok vatandaşın ciddi maddi zarara uğraması engellendi. Olay, dikkatli gözlem ve hızlı aksiyonun önemini bir kez daha ortaya koydu.

EMNİYETTEN TEŞEKKÜR BELGESİ



Başarılı çalışmalarından dolayı Kenan Battal ve üç meslektaşı için İl Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Törende, güvenlik personeline teşekkür belgeleri takdim edildi.

“SORUMLULUĞUMUZ BÜYÜK”



Teşekkür belgesi alan Battal, görevlerinin yalnızca bina güvenliğini sağlamakla sınırlı olmadığını vurgulayarak, vatandaşların can ve mal güvenliği için her zaman dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.